В Татарстане КАМАЗ врезался в стоящую из-за ДТП легковушку — один человек погиб

Фото: Госавтоинспекция РТ

В Верхнеуслонском районе Татарстана на 37-м км автодороги «Казань — Ульяновск» водитель автомобиля КАМАЗ, не выбрав безопасную скорость, врезался в стоящий на проезжей части из-за ранее совершенного ДТП автомобиль ВАЗ. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

В результате аварии 75-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте, пассажир получил травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Сегодня в Чистопольском районе Татарстана на 146-м км трассы Казань — Оренбург произошла смертельная авария. 37-летняя женщина за рулем Hyundai выбрала небезопасную скорость, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Hinо.



Сегодня же авария произошла и в Лаишевском районе, на 71-м км трассы Казань — Оренбург. 30-летний водитель Lada выбрал небезопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Great Wall. В результате ДТП 35-летнего пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, выбросило из автомобиля. От полученных травм он скончался на месте. Водители обоих машин получили травмы.

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Максим Кокунин