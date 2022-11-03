В Татарстане пассажир погиб в ДТП, вылетев из автомобиля

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана на 71-м км трассы Казань — Оренбург произошла смертельная авария. 30-летний водитель Lada выбрал небезопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Great Wall, сообщает Госавтоинспекция республики.

В результате ДТП 35-летнего пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, выбросило из автомобиля. От полученных травм он скончался на месте. Водители обоих машин получили травмы.



Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Сабинском районе Татарстана водитель УАЗ «Патриот» также выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Transit. В результате аварии водитель отечественной машины скончался на месте, водитель и пассажир иномарки получили травмы.



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Максим Кокунин