В результате аварии в Чистопольском районе Татарстана погиб один водитель и пострадали двое детей

Фото: Госавтоинспекция РТ

В Чистопольском районе Татарстана на 146-м км трассы Казань — Оренбург произошла смертельная авария. 37-летняя женщина за рулем Hyundai выбрала небезопасную скорость, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Hino, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Водитель Hyundai скончалась на месте. Двое детей-пассажиров, которые находились на заднем сиденье, получили травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Сегодня же авария произошла и в Лаишевском районе, на 71-м км трассы Казань — Оренбург. 30-летний водитель Lada выбрал небезопасную скорость, выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Great Wall. В результате ДТП 35-летнего пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, выбросило из автомобиля. От полученных травм он скончался на месте. Водители обоих машин получили травмы.

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Максим Кокунин