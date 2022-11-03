Японский автопроизводитель Infinity сообщил об уходе из России

Японский автомобильный бренд Infinity уходит из России. Об этом сообщается на странице российского офиса компании во «ВКонтакте».

— Мы в INFINITI с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее и что вы нам ответите на японском: Itterasshai, что переводится как «Удачно сходить и вернуться вновь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания продолжит оказывать сервисную поддержку всем владельцам автомобилей в рамках условий гарантии.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в октябре сообщалось, что немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz продаст свой завод в подмосковном Есипово ГК «Автодом».

Сделка между Mercedes-Benz Manufacturing Rus и автохолдингом была анонсирована на 26 октября. Покупка подразумевает опцион на обратный выкуп доли в течение некоторого срока. Такое же решение принял концерн Renault и Nissan при продаже российских активов ФГУП «НАМИ».



Напомним, в мае российские активы группы автомобильной компании Renault перешли в государственную собственность. Уже 6 июня автозавод французского концерна , переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Такие данные зарегистрировали в ЕГРЮЛ. Изменения в реестр внесли 3 июня. Кроме того, Яна Птачека из Renault сменил Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность замглавы дептранса Москвы.



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Максим Кокунин