«Ведомости»: дилер «Автодом» приобретет подмосковный завод Mercedes

Немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz продаст свой завод в подмосковном Есипово ГК «Автодом». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их данным, сделка между Mercedes-Benz Manufacturing Rus и автохолдингом анонсирована на 26 октября. Уточняется, что покупка подразумевает опцион на обратный выкуп доли в течение некоторого срока, пишет издание. Такое же решение принял концерн Renault и Nissan при продаже российских активов ФГУП «НАМИ».

По сведениям одного из источников, соответствующий договор между российской «дочкой» Mercedes-Benz и ГК «Автодом» подписали еще на прошлой неделе. Также в приобретении фабрик немецкого концерна был заинтересован автодилер «Авилон».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Mercedes-Benz объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье в начале марта. Компания прекратила поставки легковых и малотоннажных машин бренда в Россию.



Напомним, в мае российские активы группы автомобильной компании Renault перешли в государственную собственность. Уже 6 июня автозавод французского концерна , переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Такие данные зарегистрировали в ЕГРЮЛ. Изменения в реестр внесли 3 июня. Кроме того, Яна Птачека из Renault сменил Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность замглавы дептранса Москвы.

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Максим Кокунин