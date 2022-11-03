Средняя зарплата переводчика в Казани ниже, чем в Краснодаре и Новосибирске

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Средняя зарплата переводчика в производственных компаниях Казани составляет 60 тысяч рублей. Это меньше, чем в Новосибирске, Красноярске и Краснодаре, где она достигает 65 тысяч, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Зарплатный максимум переводчика в столице Татарстана — 75—160 тысяч рублей. На такую сумму может рассчитывать кандидат с опытом синхронного перевода и работы устным переводчиком от 3 лет. Преимущество отдают человеку со знанием третьего иностранного языка на свободном уровне.

Минимальная зарплата переводчика в производственных компаниях Казани — 35—37 тысяч. Такую сумму предлагают соискателю с неполным высшим лингвистическим образованием, знающему иностранный язык на свободном уровне, а также деловой этикет. У него также должна быть грамотная устная и письменная речь.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Самая большая средняя зарплата переводчика в Москве: она составляет 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге она оценивается в 85 тысяч рублей.

Меньше, чем в Казани, средняя зарплата переводчика в Нижнем Новгороде (58 тысяч рублей), Омске и Самаре (57 тысяч), а также Волгограде (55 тысяч). Как и в столице Татарстана, 60 тысяч платят переводчикам в Уфе, Челябинске, Перми и Воронеже.

Напомним, по итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Татарстане 49 943 рубля. Для сравнения, за первое полугодие она была несколько выше — 50 065 рублей.



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Татьяна Демина