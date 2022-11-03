Около Горьковского шоссе в Казани появятся новые многоэтажки на 2,3 тысячи человек

51,7 тысячи «квадратов» жилья для 2,3 тысячи казанцев

В Кировском районе Казани в районе Горьковского шоссе планируется застройка. Власти города назначили общественные обсуждения по проекту планировки территории — они стартуют уже сегодня и продлятся по 24 ноября.

Их проводят по заявлению ООО «Жилой комплекс «Горкинский лес». Компания намерена застроить в Казани 3,18 га — из них 2,77 га отводятся под многоэтажную жилую застройку, а 0,41 га — под зону планируемого размещения объектов улично-дорожной сети.

По проекту, площадь застройки жилых домов составит 6 614 квадратных метров. Новые «человейники» в перспективе обеспечат жильем 2 298 человек.

скриншот проекта

Максимальная высота планируемых к строительству домов — 17 этажей. Общая площадь квартир составит 51,7 тысячи «квадратов», а встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения — 2 350 кв. метров.

Для постоянного хранения машин жителей домов необходимо 551 машино-место. Еще 92 парковочных места понадобятся для их гостей, а еще 47 — для автостоянок для встроенно-пристроенных помещений. В общей сложности потребуется создать 690 парковочных мест. Они предусмотрены в подземном паркинге, на гостевых автостоянках и при коммерческих помещениях.



Освоение территории запланировано в одну очередь

Для обеспечения потребностей жителей новостроек понадобятся детская поликлиника в расчете на 10 посещений в смену и взрослая поликлиника на 31 визит в смену. По плану, медицинские услуги взрослым жильцам будет оказывать клиническая больница №2 на ул. Хибинской, 16. Несовершеннолетние же будут обращаться за медицинской помощью в детскую городскую поликлинику №4, расположенную по тому же адресу.

По проекту, для новой застройки необходим детский сад на 186 мест. Ожидается, что детей отправят на воспитание в уже существующие дошкольные образовательные организации. Так, например, застройщик указывает, что в пешеходной доступности расположена планируемая прогимназия на территории детского сада №147 по ул. Аксакова, 25а.

Для школьников необходимо 393 места. Посещать они будут лицей №188 на 1 224 места по проспекту Ильгама Шакирова, 3 и другие школы, расположенные в пешеходной доступности.

скриншот проекта

В нормативной доступности для детей жильцов новых домов также находятся детская музыкальная школа №1 по ул. Новороссийской, 109б, спортивная школа по лыжным гонкам и спортивному ориентированию (стадион «Локомотив», ж.м. Юдино, ул. Футбольная, 1) и станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Трамп» по ул. Затонской, 12. Также рядом находятся библиотека-филиал №2 по ул. Залесной, 2, культурный центр «Залесный» по переулку Осиновскому, 8 и опорный пункт общественного порядка, отдел полиции №4 Управления МВД России по Казани.

Во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях на территории планируемой застройки появятся спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания на 300 «квадратах», магазины продовольственных и непродовольственных товаров (160 и 67 кв. м. соответственно), аптеки, приемный пункт химчисток и прачечных, парикмахерская, ремонтная мастерская или пункт проката, салон фотоуслуг, ателье, отделение банка и жилищно-эксплуатационная организация.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Освоение территории запланировано в одну очередь. Оно возможно только после завершения строительства и ввода в эксплуатацию КНС «Заречная», кредит на которую скоро возьмет «Водоканал», и напорных коллекторов до нее для отведения хозяйственно-бытовых стоков.

Из всей территории в 3,18 га озеленить планируют как минимум 0,86 га. Запланированный объем водопотребления для новых домов — 573,63 куб. м/сутки, объем водоотведения, которое обеспечит КНС «Заречная», — 523,94 куб. м/сутки.

Проектом также предусмотрено строительство локальных очистных сооружений производительностью 4 л/с и прокладка сетей ливневой канализации с точкой подключения «Салават купере».

Реконструкция Горьковского шоссе тем временем продолжается

Напомним, в Казани в разгаре реконструкция Горьковского шоссе — его расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра.

Подготовительные работы стартовали весной. На данный момент определены подрядчики на четыре очереди реконструкции — тендеры выиграло местное ООО «Мосты и дороги». Сейчас ведется поиск исполнителя на пятую очередь с начальной ценой контракта 5,4 миллиарда рублей.

скриншот документации

Первый этап реконструкции планируют завершить в конце 2023 года. К этому времени откроют транспортную развязку на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания.



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Татьяна Демина