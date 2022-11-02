В III квартале реальные располагаемые доходы населения России упали на 3,4%

Снижение реальных располагаемых доходов населения России в третьем квартале 2022 года составило 3,4% в годовом сравнении. Такие данные приводит Росстат.

Во втором квартале текущего года показатель сократился на 0,8% в годовом выражении, в первом квартале снижение составляло 1,2%.

В целом за январь-сентябрь 2022 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре сообщалось, что доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогам второго квартала 2022 года оказалась равна 12,1%, следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень бедности снизился: во втором квартале 2021 года ниже границы бедности жили 12,5% россиян, по итогам первого полугодия — 13,2%.

В марте Росстат сообщал, что по итогам прошлого года у 16,1 млн россиян доходы были ниже границы бедности, что составило 11% населения страны.



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Максим Кокунин