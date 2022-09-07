Росстат: доля россиян, живущих за чертой бедности, составила 12,1% по итогам первого полугодия
Доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогам второго квартала 2022 года оказалась равна 12,1%, следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень бедности снизился: во втором квартале 2021 года ниже границы бедности жили 12,5% россиян, по итогам первого полугодия — 13,2%.
Так, во втором квартале граница бедности равнялась 13 813 рублям. Численность населения с доходами ниже этого уровня во втором квартале 2022 года составила 17,6 млн человек.
Как отмечает РБК со ссылкой на опубликованные ранее данные Росстата, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале упали — их снижение к тому же периоду предыдущего года составило 0,8%.
На снижение численности малоимущего населения повлияло увеличение социальных выплат. Во втором квартале 2022 года их объем составил 4,111 трлн рублей или 21,2% в структуре доходов населения. По сравнению со вторым кварталом 2021 года доля социальных выплат в структуре доходов населения выросла на 0,9 п.п. (с 20,3%).
В июле президент России Владимир Путин заявлял, что основная цель российских властей — снижение бедности. По итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%, но темпы и скорость этого недостаточны, отмечал он.
В марте Росстат сообщал, что по итогам прошлого года у 16,1 млн россиян доходы были ниже границы бедности, что составило 11% населения страны.
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