Росстат: доля россиян, живущих за чертой бедности, составила 12,1% по итогам первого полугодия

Доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогам второго квартала 2022 года оказалась равна 12,1%, следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень бедности снизился: во втором квартале 2021 года ниже границы бедности жили 12,5% россиян, по итогам первого полугодия — 13,2%.



Так, во втором квартале граница бедности равнялась 13 813 рублям. Численность населения с доходами ниже этого уровня во втором квартале 2022 года составила 17,6 млн человек.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как отмечает РБК со ссылкой на опубликованные ранее данные Росстата, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале упали — их снижение к тому же периоду предыдущего года составило 0,8%.



На снижение численности малоимущего населения повлияло увеличение социальных выплат. Во втором квартале 2022 года их объем составил 4,111 трлн рублей или 21,2% в структуре доходов населения. По сравнению со вторым кварталом 2021 года доля социальных выплат в структуре доходов населения выросла на 0,9 п.п. (с 20,3%).



В июле президент России Владимир Путин заявлял, что основная цель российских властей — снижение бедности. По итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%, но темпы и скорость этого недостаточны, отмечал он.



В марте Росстат сообщал, что по итогам прошлого года у 16,1 млн россиян доходы были ниже границы бедности, что составило 11% населения страны.

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