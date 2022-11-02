Минпросвещения предложило проверять школьные учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

— Отсутствие в учебнике и разработанных в комплекте с ним учебных пособиях информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи, — говорится в документе.

Также предлагается учитывать направленность содержания учебника на формирование гражданской идентичности, правильность отображения государственной границы и территории России вместе с ее субъектами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить штраф до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии.

Статья 6.21 КоАП дается в новой редакции — предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.



Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала про закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

— В августе я выступила с инициативой о запрете пропаганды трансгендерности и смены пола, направив соответствующие обращения в Минздрав и Госдуму. Благодаря актуальности и широкой поддержке СМИ предложение получило большой резонанс, — сказала она.

Напомним, в обращении на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко детский омбудсмен подчеркнула, что популяризация трансгендерности опасна «не только для детей и молодежи».

Также в начале ноября автор инициативы и глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что под наказание, предусмотренное законопроектом об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии, попадут демонстрации фильмов и литературы, цель которых — формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений.

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Максим Кокунин