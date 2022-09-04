Законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду коснется фильмов и литературы

Под наказание, предусмотренное законопроектом об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии, попадут демонстрации фильмов и литературы, цель которых — формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений, сообщил автор инициативы и глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.



— Мы не ломаем существующие конструкции, мы расширяем уже установленную ответственность за пропаганду. В сегодняшней редакции КоАП указано, что такое пропаганда — смысл именно в том, что это формирование позитивного образа и равнозначности этих сексуальных отношений. Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем, классический пример — роман [Владимира] Набокова «Лолита», его невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии, — приводит слова Хинштейна ТАСС.

В начале сентября Роскомнадзор поддержал законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко