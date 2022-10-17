Детский омбудсмен Татарстана рассказала про закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала про закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, который могут внести в Госдуму на следующей неделе и принять в первом чтении.

— В августе я выступила с инициативой о запрете пропаганды трансгендерности и смены пола, направив соответствующие обращения в Минздрав и Госдуму. Благодаря актуальности и широкой поддержке СМИ предложение получило большой резонанс, — цитирует Волынец RT.

Напомним, в обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко омбудсмен подчеркнула, что популяризация трансгендерности опасна «не только для детей и молодежи»

— Депутаты инициативу поддержали и подготовили законопроект о защите традиционных ценностей, который сегодня все вместе обсудили на парламентских слушаниях. Важно, что на мероприятии присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководители парламентских партий и думских комитетов, вице-спикеры Пётр Толстой и Анна Кузнецова. Это говорит о том, что эта тема давно перестала быть сугубо детской и напрямую касается вектора развития страны. Сегодня Россия является главным оплотом защиты и сохранения традиционных ценностей в противовес западным псевдоценностям, в первую очередь сексуальным извращениям, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По ее словам, законопроект вводит запрет пропаганды ЛГБТ среди всех возрастных групп (а не только среди несовершеннолетних, как было до сих пор), пропаганды смены пола среди подростков и пропаганды педофилии и в ближайшем времени будет вынесен на голосование в первом чтении.

— В этой связи напрашивается один важнейший вопрос: а что мы будем делать с нашим членством в ВОЗ и принятой этой организацией международной классификацией болезней МКБ-11, в соответствии с которой педофилия теперь является не уголовно наказуемым извращением, а всего лишь разновидностью сексуальности? Неужели мы отдадим на растерзание наших детей? Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова также поддерживает законодательный запрет распространения информации, которая ставила бы под сомнение традиционные семейные ценности, — отметила она.

МКБ-11 была представлена на 144-м заседании исполнительного совета в январе 2019 года и утверждена в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) в мае 2019 года.

— Сегодня, когда мы сражаемся в том числе и за то, чтобы в России, по выражению Владимира Путина, вместо мамы и папы не было «родителя номер один» и «родителя номер два», пришло время поставить точки над «и» и на самом высоком уровне поднять вопрос о выходе России из Всемирной организации здравоохранения как платформы расчеловечивания наших детей, — заявила Волынец.

Фото: gossov.tatarstan.ru (архив)

Напомним, в Госдуму на следующей неделе могут внести доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и принять в первом чтении.

Сегодня там прошли большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

— А если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации. В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту, — рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



В начале ноября автор инициативы и глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что под наказание, предусмотренное законопроектом об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии, попадут демонстрации фильмов и литературы, цель которых — формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений.



В начале сентября Роскомнадзор поддержал законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

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Максим Кокунин