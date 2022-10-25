В Татарстане сократили сроки регистрации недвижимости для мобилизованных и их семей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Управление Росреестра по Татарстану сократило сроки регистрации недвижимости для мобилизованных и их семей. Процедура займет у них всего один день, заявила заместитель главы ведомства Лилия Бурганова.

Чтобы зарегистрировать недвижимость в сокращенные сроки, необходимо подать документы в МФЦ и параллельно заявление об ускорении регистрации в любое подразделение Росреестра Татарстана. Мобилизованные и члены их семей могут обратиться по адресам: ул. Авангардная, 74, 7-й подъезд; ул. Гагарина, 103; пр. Ямашева, 82, а также по проспекту Победы, 100.

Для получения такой меры поддержки необходимо приложить к заявлению копии документов, подтверждающих родство с мобилизованным. Для подтверждения статуса мобилизованного можно представить любой документ, например повестку.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, Росреестр в Татарстане организует консультационные мероприятия. С завтрашнего дня начинает работу горячая линия по номеру: 8 (843)-255-25-71.

Также проводится очное консультирование в пунктах сбора мобилизованных. Его организуют каждый вторник и четверг, с 17 до 20 часов.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева