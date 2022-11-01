Казанские водители уверены в своих знаниях ПДД

В ходе исследования среди 5,5 тыс. россиян стало известно, что в Казани практически все водители (94%) уверены в своих знаниях правил дорожного движения.

46% опрошенных, отвечая на соответствующий вопрос исследования, выбрали вариант «Скорее уверен(а)», 48% предпочли вариант «Да, определенно уверен(а)», рассказали эксперты сервиса «Автотека».

Если говорить о России, то «скорее уверены» в своих знаниях 51% респондентов, «определенно уверены» — 43%. Среди мужчин вариант ответа «Да, определенно уверен (а)» выбрали 47%, а среди опрошенных женщин — 39%.



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Также эксперты рассказали о взаимосвязи опыта вождения с уверенностью знаний ПДД. Среди тех респондентов, которые находятся за рулем на ежедневной основе соответствующий вариант ответа выбрали 53%, среди тех, кто водит несколько раз в неделю — 36%, среди тех, кто водит несколько раз в месяц — 18%.

Больше всех «определенно уверенных» водителей оказалось в Волгограде — 61%. Также в топ-3 вошли Нижний Новгород и Челябинск — по 52% в каждом.



В Татарстане за последние 9 месяцев 2022 года с помощью систем фото- и видеофиксации к административной ответственности привлекли более 50 тысяч водителей за нарушение правил применения ремней безопасности.

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Илина Хакимова