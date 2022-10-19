В Татарстане с начала года более 50 тысяч водителей получили штрафы из-за неиспользования ремня безопасности

Фото: ГИБДД РТ

В Татарстане за 9 месяцев 2022 года с помощью систем фото- и видеофиксации к административной ответственности привлекли более 50 тысяч водителей за нарушение правил применения ремней безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

За это нарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. В Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с ПДД водитель при управлении транспортом, оборудованном ремнями безопасности, обязан пристегнуться. Он также не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, с 11 июля по 10 августа Госавтоинспекция Казани проводила оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Его целью была профилактика и пресечение административных правонарушений при применении ремней безопасности водителями.



Стоит отметить, что согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья — на 50%, для пассажиров заднего сиденья — на 25%. Кроме того, при опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.

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Максим Кокунин