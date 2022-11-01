В Челнах ищут подрядчика для строительства сетей нового завода Haier

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Как стало известно «Реальному времени», Главстройинвест Татарстана ищет подрядчика на строительство инженерной инфраструктуры для нового завода Haier в Набережных Челнах. Специализированной организации готовы предложить 463,3 млн рублей, средства выделят из республиканского бюджета.

Приступить к строительно-монтажным работам подрядчик должен уже в ноябре и сдать объект до конца мая 2023 года.

Подрядчику предстоит построить на внезаводской территории наружные сети и сооружения, предназначенные для водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения, а после СМР выполнить благоустройство территории. Кроме того, организация должна возвести очистные сооружения, где будут очищаться дождевые стоки. Сооружать объекты энергетического хозяйства и прокладывать инженерные сети планируется в два этапа. В перечне более 30 видов различных строительно-монтажных работ.



Сейчас у китайской компании Haier в автограде работает завод по производству стиральных машин. Фото: Сергей Афанасьев/ realnoevremya.ru

Сейчас у китайской компании Haier в Набережных Челнах работает завод по производству стиральных машин и еще несколько предприятий. А в июне прошлого года в автограде также заложили первый камень завода по выпуску холодильного и морозильного оборудования Haier Smart Home.

Смарт-завод по выпуску холодильного оборудования за 4,5 млрд рублей

Завершить возведение нового завода Haier стоимостью 4,5 млрд рублей планировали во втором квартале этого года. Площадь будущего предприятия — свыше 34 тысяч кв. м. В год здесь будут выпускать порядка полумиллиона единиц различной холодильной техники: холодильники, морозильники и коммерческие морозильные лари. Эта производственная площадка сможет обеспечить работой более 830 человек.

Во время церемонии закладки первого камня в основание будущего завода власти отметили, что умный завод станет одним из первых проектов нового индустриального парка Haier. На тот момент в составе дочернего предприятия в автограде — ООО «Хаир» — уже работали три производства, на которых выпускали телевизоры, стиральные машины и холодильники.

Во время церемонии закладки камня власти отметили, что завод станет одним из первых проектов нового индустриального парка Haier. Фото: пресс-служба президента РТ

В марте этого года китайская компания после начала Россией СВО на Украине заявила, что не собирается сворачивать свою деятельность в нашей стране и даже, напротив, объявила о планах удвоить объем выпуска стиральных машин, доведя его до 400 тысяч единиц этой бытовой техники.

К реализации первых трех проектов в Набережных Челнах Haier приступил в 2014 году — объем инвестиций превысил 10 млрд рублей. На предприятиях компании было создано порядка 1,5 тысячи рабочих мест.

Ангелина Панченко