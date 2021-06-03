В Челнах заложили первый камень умного завода Haier

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в закладке первого камня умного завода по производству холодильного и морозильного оборудования Haier Smart Home, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Завод планируется открыть во втором квартале 2022 года. По производству холодильников предполагается одна линия, по производству морозильных камер — две линии. Производственная мощность «Умного завода» составит более миллиона единиц.

В Татарстан Haier пришел еще в 2014 году, уже тогда он реализовывал первые проекты. За семь лет работы было построено три завода и вложено более 10 млрд рублей инвестиций. В компании создано около 1,5 тысячи рабочих мест.

Президент поблагодарил руководство компании за выбор республики для размещения производств. В 2019 году в присутствии глав России и КНР был подписан меморандум о строительстве на территории Татарстана «Умного завода».

Маргарита Головатенко