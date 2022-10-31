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В Татарстане изменили порядок выплат военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер»

16:02, 31.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Татарстане изменили порядок выплат военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Татарстана изменили порядок выплат военнослужащим республиканских именных батальонов «Алга» и «Тимер» («Вперед» и «Железный»), указ подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно изменениям, военнослужащие получат выплаты в размере 250 тысяч рублей после начала военной службы на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины.

В июле Кабмин определял поэтапный порядок выплат. Первую выплату в 60 тысяч рублей военнослужащие получали после зачисления в списки военной части, остальное — после пересечения госграницы РФ для участия в специальной военной операции. В августе выплаты увеличили на 100 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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