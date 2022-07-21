Выплаты добровольцам из батальонов «Алга» и «Тимер» будут начислять поэтапно

В Татарстане выплаты добровольцам из батальонов «Алга» и «Тимер» («Вперед» и «Железный») будут начисляться поэтапно. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Первую выплату в размере 60 тысяч рублей они получат после зачисления в списки военной части. Средства переведут частями — по 15 тысяч рублей еженедельно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Затем 200 тысяч рублей добровольцам выплатят после пересечения госграницы РФ для участия в специальной военной операции.



Напомним, выплаты добровольцам будут осуществляться из средств резервного фонда кабмина Татарстана.

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Татьяна Леухина