Кабмин продлит меры поддержки бизнеса в условиях санкций на 2023 год

Правительство продлевает на следующий год действие некоторых мер поддержки бизнеса в санкционных условиях, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



По его словам, решения, которые вошли в план первоочередных действий, дают результат:

— Экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект, мы продлим некоторые из них на весь следующий год, — приводит его слова ТАСС.

Он упомянул, что акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. При реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин в октябре продлил действие специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года включительно. Данный указ запрещает вывозить за пределы страны некоторые виды продукции и сырья. Это делается в целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности.



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Маргарита Головатенко