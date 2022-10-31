Песков: реализация зерновой сделки без России вряд ли возможна

Без участия России реализация сделки по вывозу зерна из украинских портов вряд ли возможна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный, — выразил он мнение о заявлении турецкой стороны о намерении продолжать реализацию «зерновой сделки» без участия России.

Песков также добавил, что по линии дипломатических и иных ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной. Условия для продолжения действия сделки он не озвучил.

Фото: wikimedia.org

Напомним, в ООН отреагировали на приостановку участия России в «зерновой сделке». Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик считает, что все стороны должны воздержаться от любых действий.



Министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористических актов 29 октября.



В российском Минобороны сообщили, что британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь. Утром в городе уничтожили летательные и надводный беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота.

После этого Минобороны России сообщило, что Москва приостанавливает участие в «зерновой сделке» на неопределенный срок после теракта в Севастополе. Эту же информацию подтвердили в МИД страны.



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Елизавета Пуншева