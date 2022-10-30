В ООН выразили мнение о приостановке участия России в «зерновой сделке»

ООН держит связь с российскими властями по вопросу о приостановке участия Росси в «зерновой сделке». Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

— Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу, — отметил он.

Он считает, что все стороны должны воздержаться от любых действий, которые могут поставить по угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».

Фото: wikimedia.org

Напомним, Министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористических актов 29 октября.



В российском Минобороны сообщили, что британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь. Утром в городе уничтожили летательные и надводный беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота.

После этого Минобороны России сообщило, что Москва приостанавливает участие в «зерновой сделке» на неопределенный срок после теракта в Севастополе. Эту же информацию подтвердили в МИД страны.



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Елизавета Пуншева