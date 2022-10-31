СМИ: США необходимо заменить «изношенного президента»

США необходимо заменить «изношенного» президента Джо Байдена на молодого и более сконцентрированного человека. Об этом пишет «Экономика Сегодня» со ссылкой на журналиста Fox News Стюарта Варни.

Он заявил, что Байдена ждет «крутое пике» в случае проигрыша демократов на ближайших промежуточных выборах. Кроме того, он добавил, что президенту стараются дать меньше публичных выступлений.

Фото: wikimedia.org

— Сегодня от Байдена сторонятся даже члены его собственной партии, — отметил журналист.

Выборы в обе палаты американского конгресса пройдут 8 ноября.

Напомним, что президент США Джо Байден заявил о намерении принять участие в выборах на должность главы государства в 2024 году. Официальное решение пока не принято.



В июне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла озвученную в The New York Times версию о том, что возраст Джо Байдена может стать «серьезной проблемой» для его переизбрания — на тот момент ему будет 81 год.

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Елизавета Пуншева