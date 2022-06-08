«РИА Новости»: Huawei закрывает свои торговые точки в России

Китайская телекоммуникационная компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.

По его данным, в начале этого года у компании было 19 официальных магазинов в стране, однако на данный момент прекратили работу уже четыре (в Новокузнецке, Уфе, Ростове-на-Дону и один в Москве). Существует вероятность, что закрытие торговых точек продолжится в ближайшие месяцы.

Источник назвал основной причиной закрытия официальных магазинов в России нехватку продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.

Фото: www.honor.ru

В апреле Huawei отключила поддержку карт «Мир» в фирменном магазине приложений AppGallery. Пользователям предлагалось выбрать номер мобильного телефона в качестве способа оплаты. Оплату картами «Мир» в AppGallery ввели в конце января.

Дарья Акимова