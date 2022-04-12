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Huawei прекратила поддержку карт «Мир» в своем магазине приложений

21:10, 12.04.2022
Huawei прекратила поддержку карт «Мир» в своем магазине приложений
Фото: pixabay.com

Huawei отключила поддержку карт «Мир» в фирменном магазине приложений AppGallery. Об этом пишет ТАСС.

Пользователям предлагается выбрать номер мобильного телефона в качестве способа оплаты. Оплату картами «Мир» в AppGallery ввели в конце января.

Фото: pixabay.com

После начала военной операции на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard стали недоступны для россиян. В конце марта у Apple возникали проблемы с оплатой в учетной записи Apple ID через банковские карты российской платежной системы «Мир». Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт «Мир».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииIT

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