Huawei прекратила поддержку карт «Мир» в своем магазине приложений
Huawei отключила поддержку карт «Мир» в фирменном магазине приложений AppGallery. Об этом пишет ТАСС.
Пользователям предлагается выбрать номер мобильного телефона в качестве способа оплаты. Оплату картами «Мир» в AppGallery ввели в конце января.
После начала военной операции на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard стали недоступны для россиян. В конце марта у Apple возникали проблемы с оплатой в учетной записи Apple ID через банковские карты российской платежной системы «Мир». Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт «Мир».
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