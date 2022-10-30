Ватерполисты «КОС-Синтеза» одержали восьмую победу в сезоне, вновь обыграв «Восток-2»

Ватерполисты «КОС-Синтеза» одержали восьмую победу в сезоне. Сегодня во втором матче четвертого тура действующий чемпион и обладатель Кубка России казанский «КОС-Синтез» превзошел дублеров «Востока», команду «Восток-2», со счетом 3:17 (1:7, 0:6, 1:3, 1:1). Вчера в аналогичном матче казанцы выиграли со счетом 18:2.

— Как и накануне, соперник не нашел аргументов в борьбе против нашей команды. В свою очередь заводчане не приминули улучшить голевую статистику — по итогам встречи в колонке бомбардиров были отмечены восемь из 10 полевых игроков, — отмечает команда.

С неудобного края игрок «КОС-Синтеза» Никола Дедович открыл счет в матче. Затем казанцы быстро ушли в отрыв, забросив пять безответных мячей. Первая четверть завершилась со счетом 7:1 в пользу казанцев.

Начало второго тайма ознаменовало пенальти, успешно реализованное Аделем Латыповым. На достигнутом «КОС-Синтез» не остановился, и к концу первой половины сразу два игрока — Никита Деревянкин и Егор Ярлыченко — оформили хет-трик. По итогам двух четвертей команды ушли на перерыв со счетом 13:1.

Третья четверть для казанцев оказалась не самой результативной, но разница в очках продолжила расти. После сирены на табло было 16:2. В заключительной четверти команды разменялись голами и закончили матч со счетом 17:3.



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Артем Гафаров