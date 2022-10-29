«КОС-Синтез» обыграл «Восток-2» в первом выездом матче

Фото: Владимир Васильев

Действующие чемпионы и обладатели Кубка России казанские ватерполисты «КОС-Синтез» разгромили «Восток-2» в своем первом выездом матче. Счет составил 18-2, сообщает пресс-служба команды.

Счет открыли казанцы — на первой минуте гол реализовал Даниил Иванов. К середине тайма Никола Дедович, Адель Латыпов и Никита Деревянкин (бросками с разных позиций) развили преимущество до +3, а затем и до +4, завершив период при счете 5-1 в свою пользу.

Во втором тайме «КОС-Синтез» трижды забил с игры, один в большинстве и один с пенальти, не позволив сопернику ни разу поразить свои ворота. Счет составил 10-1 по итогам первой половины игры.

Третья четверть получилась для «КОС-Синтез» менее результативной, однако фора выросла до 12 мячей. Свой четвертый гол — с игры — оформил Адель Латыпов, 13-1. В общей сложности, в его активе оказалось сегодня 6 голов, половину из которых он забил из стандартного положения.

Голевую точку в матче поставил Замир Мирзиев, в большинстве. Завтра команды проведут в Москве повторный поединок 4 тура.

Фото: Владимир Васильев

Напомним, неделей ранее три проведенные домашние серии были выиграны казанским клубом «КОС-Синтез» над астраханским «Динамо-СШОР». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о том, как четырехкратные чемпионы России в очередной раз лидируют в чемпионате страны.



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Максим Кокунин