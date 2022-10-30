Соль в Татарстане за 2 года подорожала больше чем на на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как подсчитало «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики, за 2 года в Татарстане подорожала пищевая поваренная соль. На 24 октября 2022-го средний ценник составляет 14,54 рубля за килограмм.

Соль в республике 2 года назад была дешевле на 35,5%. На 26 октября средняя цена составляла 10,7 рубля за килограмм.

За последнюю отчетную неделю, с 17 по 24 октября, стоимость соли в Татарстане почти не изменилась. Она снизилась всего на 0,52%.

Также за указанную неделю в республике подешевели яблоки и сухие молочные смеси для детского питания. Снизились цены и на гречку, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, черный байховый чай, соль, пшеничную муку, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.



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Татьяна Демина