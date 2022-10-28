Официальная статистика: в Татарстане подешевели яблоки и сухие молочные смеси для детского питания

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксировали снижение цен на яблоки и сухие молочные смеси для детского питания, а также на некоторые другие продукты питания. Не изменилась за неделю стоимость баранины.

Яблоки с 17 по 24 октября в республике подешевели на 1,44%. Средняя цена составила 83,76 рубля за один килограмм.

Сухие молочные смеси для детского питания за неделю стали дешевле на 1,43%. На 24 октября средняя цена зафиксирована на уровне 966,75 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Незаметно — меньше чем на 1% — за неделю в Татарстане подешевели свинина, сосиски и сардельки, вареная колбаса, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3% жирности. Также снизились цены на сахар-песок, гречку, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, черный байховый чай, соль, пшеничную муку, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

Напомним, за неделю с 17 по 24 октября в Татарстане также подешевели картофель, репчатый лук и морковь, которые входят в так называемый борщевой набор. Вместе с этим подорожали свежая белокочанная капуста и столовая свекла.

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Татьяна Демина