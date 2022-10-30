Главное о коронавирусе на 30 октября: «цербер» не опаснее других мутаций «омикрона», более 630 млн заражений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Один случай смерти от COVID-19 за октябрь в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 141 человека. Всего на 30 октября в республике зарегистрировано 187 325 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 183 960 человека, за минувшие сутки — 197. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 16 человек.

С начала этого месяца в Татарстане зарегистрировали один случай смерти от коронавируса. О нем федеральный оперштаб сообщил утром 21 октября. Умер один житель республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане и его столице продолжается вакцинация населения против COVID-19. В Казани сделать прививку по-прежнему можно только «Спутником V». Других вакцин в наличии в городе на сегодняшний день нет.

При COVID-19 высокая температура не уничтожает вирус

При COVID-19 высокая температура не уничтожает вирус, в то время как при гриппе она помогает его уничтожению, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. Если она поднялась слишком высоко, есть угроза жизни. Обратиться к врачу следует, если она достигла 39 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выявленные в России подвиды омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер») не опаснее, чем другие его разновидности, уверяет научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова Виталий Зверев. По его прогнозу, новых вспышек заболеваемости из-за них ждать не стоит, так как многие уже имеют иммунитет.



Половина американцев одобряет борьбу Байдена с COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 630 082 227 раз, 6 588 821 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 447 532). На второй строчке — Индия (44 650 662), на третьей — Франция (36 987 918), на четвертой — Германия (35 571 130), на пятой — Бразилия (34 815 258).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 070 264). За ними следуют Бразилия (687 962), Индия (529 008), Россия (382 157, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 353).



За время пандемии было сделано 12 831 849 050 инъекций вакцины против коронавируса.

В понедельник, 31 октября, в Шри-Ланке истекает срок годности около 7 миллионов доз вакцины против COVID-19 от Pfizer. В связи с этим власти призвали население идти вакцинироваться, предупредив, что препарат будет недоступен до тех пор, пока не завезут новую партию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти половина — 48% — опрошенных американцев одобрили усилия президента США Джо Байдена по борьбе с пандемией коронавируса. Недовольны ими оказались 42% граждан страны. В опросе, проведенном с 13 по 17 октября, участвовали 1 629 совершеннолетних американцев.



В Германии 3% опрошенных рассказали, что считают главной угрозой благосостоянию COVID-19. Большинство же — 57% респондентов — назвали инфляцию, а почти каждый пятый (18%) — ситуацию вокруг Украины. Всего в опросе приняла участие 1 тысяча граждан ФРГ.

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Татьяна Демина