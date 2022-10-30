Новости общества

12:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки 141 житель Татарстана заразился коронавирусом

11:15, 30.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки 141 житель Татарстана заразился коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 141 новый случай заражения COVID-19. Всего в республике с начала пандемии зафиксировано 187 325 заболеваний коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

В больницах за минувшие сутки оказалось 16 татарстанцев. Выздоровели за это же время 197 человек. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 183 960 выздоровлений от коронавируса.

Умерли от COVID-19 с начала пандемии 2 005 жителей России.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 30 октября читайте в подборке интернет-газеты.

Артем Гафаров
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также