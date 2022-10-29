Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем

Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что стране необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать, — сказала она.

По ее словам, канадскому правительству в текущем «историческом моменте» необходимо исходить из прагматичного подхода, поскольку «тектонические плиты мира» находятся в движении, «создавая нестабильность».

Она отметила, что участие в общих международных дискуссиях с российскими представителями дает возможность противостоять позиции России, хотя у нее и «нет желания» сидеть рядом с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

— Я не верю в стратегию пустого стула. Когда Канада не участвует в диалоге, то это, прежде всего, не помогает нашему миру и стабильности. Во-вторых, мы теряем влияние в мире, поскольку другие страны G7 общаются с этими государствами, — заключила она.

Фото: pixabay.com

В этом месяце Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо. По мнению властей, попавшие под санкции лица «распространяют дезинформацию». Среди них:

Помощник президента России Владимир Мединский; актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Николай Чиндяйкин; и. о. директора канала ТНТ Тина Канделаки; телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде; спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала «Россия» Дмитрий Губерниев.



В июне правительство Канады объявило о введении санкций в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Также ограничительные меры ввели против 15 украинцев, 13 белорусов и двух предприятии Белоруссии за связи с Россией. Конкретного перечня попавших под санкции пока нет.

До этого Канада ввела санкции против 22 физических и четырех юридических лиц России. В списке оказалась спортсменка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

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Максим Кокунин