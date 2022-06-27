Канада расширила санкции против России

Правительство Канады объявило о введении санкций в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Также ограничительные меры ввели против 15 украинцев, 13 белорусов и двух предприятии Белоруссии за связи с Россией. Конкретного перечня подпавших под санкции пока нет.

Фото: pm.gc.ca

Кроме того, Канада, по согласованию с США, Великобританией и Японией, планирует ввести запрет на импорт определенных золотых изделий из России. По мнению Трюдо, эта мера «еще больше изолирует Россию от международного рынка», пишет ТАСС.

В начале месяца Канада ввела санкции против 22 физических и четырех юридических лиц России. В списке оказалась спортсменка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина