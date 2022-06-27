Канада расширила санкции против России
Правительство Канады объявило о введении санкций в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Также ограничительные меры ввели против 15 украинцев, 13 белорусов и двух предприятии Белоруссии за связи с Россией. Конкретного перечня подпавших под санкции пока нет.
Кроме того, Канада, по согласованию с США, Великобританией и Японией, планирует ввести запрет на импорт определенных золотых изделий из России. По мнению Трюдо, эта мера «еще больше изолирует Россию от международного рынка», пишет ТАСС.
В начале месяца Канада ввела санкции против 22 физических и четырех юридических лиц России. В списке оказалась спортсменка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.
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