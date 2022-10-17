Тина Канделаки, Сергей Безруков, Владимир Машков — Канада расширила санкционный список

Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо, сообщается на сайте правительства страны.

По мнению канадских властей, попавшие под санкции лица «распространяют дезинформацию». Среди них:

Помощник президента России Владимир Мединский; актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрия Певцов и Николай Чиндяйкин; ИО директора канала ТНТ Тина Канделаки; телеведущая «России 1" Наиля Аскер-заде; спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала «Россия» Дмитрий Губерниев.

Кроме того, в список также вошли: корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, заместитель гендиректора «Первого канала» телеведущий Кирилл Клейменов, ведущий телеканала «Россия» Мария Ситтель, а также пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Фото: Дмитрий Резнов

В июне правительство Канады объявило о введении санкций в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Также ограничительные меры ввели против 15 украинцев, 13 белорусов и двух предприятии Белоруссии за связи с Россией. Конкретного перечня подпавших под санкции пока нет.

До этого Канада ввела санкции против 22 физических и четырех юридических лиц России. В списке оказалась спортсменка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.



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Максим Кокунин