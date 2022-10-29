Минобороны Британии отказалось признать причастность к подрыву «Северных потоков» и атаке в Севастополе

Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на «Северных потоках» и сегодняшней атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на рейдах в Севастополе.

— Российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов, — заявило британское военное ведомство на своей странице в Twitter.

Сегодня Минобороны России сообщило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков».

— По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой недели заявил, что многие в Европе удивятся, если информацию об исполнителях теракта на «Северных потоках» предадут огласке.

Фото: pxhere.com

Также в российском военном ведомстве сообщили, что британские специалисты принимали участие в планировании утренней атаки беспилотников на Севастополь.

Как отметили в Минобороны, в субботу утром киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

— Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, — заявили в министерстве.



Сегодня утром в Севастополе были уничтожены летательные и надводный беспилотные аппараты, пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота.

— Сегодня начиная с 4.30 утра в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник, — рассказал глава города Михаил Развожаев.

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Максим Кокунин