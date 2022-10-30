В Татарстане по программам в сфере экологии осталось достроить 4 объекта
По двум программам сферы экологии и охраны природных объектов в Татарстане работы выполнены на 99%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.
Всего в две программы включен 31 объект. Из них в работе остаются четыре.
По словам Алексея Фролова, за последние две недели подрядчики отчитались о сдаче двух гидротехнических сооружений. Они находятся в Новошешминском и Алексеевском районах.
В прошлом месяце министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин отчитался о готовности 90% работ в сфере экологии и охраны природных объектов. Из 31 объекта в работе оставалось 11.
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