В Татарстане по программам в сфере экологии осталось достроить 4 объекта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По двум программам сферы экологии и охраны природных объектов в Татарстане работы выполнены на 99%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

Всего в две программы включен 31 объект. Из них в работе остаются четыре.

По словам Алексея Фролова, за последние две недели подрядчики отчитались о сдаче двух гидротехнических сооружений. Они находятся в Новошешминском и Алексеевском районах.

В прошлом месяце министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин отчитался о готовности 90% работ в сфере экологии и охраны природных объектов. Из 31 объекта в работе оставалось 11.

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Елизавета Пуншева