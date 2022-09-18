В Татарстане завершаются работы на объектах сферы экологии и охраны природных ресурсов

В Татарстане работы на объектах в сфере экологии и охраны природных ресурсов выполнены на 90%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, всего в сфере экологии реализуются две программы. Работы проводятся на 31 объекте. На данный момент готовы уже 20. Из них шесть — гидротехнические сооружения в Черемшанском, Новошешминском, Азнакаевском и Мамадышском районах — сданы на этой неделе.

Кроме того, Айзатуллин рассказал, что в республике ремонт объектов культуры выполнен на 94%. По его словам, на сегодняшний день работы ведутся на семи объектах. Три учреждения готовы, в том числе Дом культуры в Лаишевском районе, который был сдан на этой неделе.

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Елизавета Пуншева