Татарстанцев предупредили о сильном ветре и гололедице в это воскресенье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В воскресенье, 30 октября, в Татарстане ожидается сильный ветер и гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, местами порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики также прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Максимальная температура воздуха днем составит 0... +5 градусов. В Казани ожидается от +2 до +4°С, в Набережных Челнах — от +1 до +3°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике временами будет наблюдаться мокрый снег. Ожидается от -1 до +4 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.



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Максим Кокунин