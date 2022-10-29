Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +5 градусов

В субботу, 29 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики также прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Максимальная температура воздуха днем составит 0... +5 градусов. В Казани ожидается от +2 до +4°С, в Набережных Челнах — от +1 до +3°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики также прогнозируют умеренный южный, юго-западный ветер. Утром на дорогах возможна гололедица.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике временами будет наблюдаться мокрый снег. Ожидается от -1 до +4 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.



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Татьяна Демина