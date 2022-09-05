Резиденты «ТОСЭР — Набережные Челны» инвестировали 24,8 млрд рублей

Резиденты «ТОСЭР — Набережные Челны» инвестировали 2,5 млрд рублей в первом полугодии, всего — 24,8 млрд. Созданы 6,9 тысяч новых рабочих мест, 446 из них в первом полугодии, сообщила заместитель руководителя Исполнительного комитета Наталия Кропотова на аппаратном совещании.



Сейчас резиденты — 38 предприятий. С начала года зарегистрировали три новых резидента. Первое — ЗМК «Металлист», на котором планируют запустить производство сэндвич-панелей уже в четвертом квартале этого года; второе — компания «СмартМодуль», которая намерена производить универсальные легковозводимые модульные конструкции, используемые при строительстве общежитий, магазинов и офисных помещений; третье предприятие — «Лунга», реализующее новый инвестиционный проект по производству алюминиевых опор освещения, световых комплексов и светодиодных светильников — это импортозамещающая продукция.

Фото: nabchelny.ru

Налоговые отчисления резидентов во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды достигли 12 млрд 164 млн рублей — это в два раза больше суммы предоставленных преференций.

Фото: nabchelny.ru

— Практически каждый второй резидент увеличил принятые на себя обязательства: 16 предприятий создали дополнительные рабочие места, 12 резидентов внедрили новые виды продукции и столько же вложили дополнительные инвестиции, — отметила Кропотова. По ее словам, при увеличении количества новых производств растет динамика увеличения доли резидентов в объеме отгруженной продукции по городу. С 2016 года она выросла с 1,7% до 11%..

Напомним, режим ТОСЭР в моногородах продлен правительством России еще на два года. Предприятия имеют возможность получить статус резидента «ТОСЭР — Набережные Челны» и воспользоваться налоговыми преференциями до января 2028 года. Для получения статуса резидента необходимо инвестировать в свой проект не менее 20 млн рублей и создать 15 рабочих мест.

Свои проекты резиденты ТОСЭР представляли в начале августа. Все заявки резидентов на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь» были приняты.

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Маргарита Головатенко