В Татарстане презентовали проекты для включения в челнинскую ТОСЭР

В Казани проходит заседание комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь» под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Представители производственных предприятий рассказали о своих разработках и перспективах применений своих проектов в ТОСЭР.

Так, проект ООО «Смартмодуль» направлен на изготовление модульных зданий, конструкций в городе Челнах, рассказал его учредитель Айдар Усманов:

— Проект является новым, компания была создана совсем недавно. Планируется за период его реализации внести инвестиции около 24 млн рублей. Рабочих мест планируется создать около 98 человек — это количество людей, я думаю, мы наберем к 2024 году. Постепенно будем наращивать объемы производства.

Бизнес поможет понять, как производить модульные конструкции, за какое время, сколько это будет стоить. Учредитель вкладывает в проект собственные средства.

Фото: realnoevremya.ru

Технический директор предприятия ООО «Лунга» по производству алюминиевых опор освещения Константин Наумов объяснил выгодность вложений в ТОСЭР «Набережные Челны»:

— Ряд налоговых льгот и административных преференций позволяет снизить нагрузку на административный аппарат, соответственно, можно больше сил уделять производству. Меньше затрат на запуск производства, сопровождение производства и на обслуживание.

Также в Челнах находится крупнейший производитель алюминиевого проката, который может изготовить профиль по матрицам предприятия. Таким образом это позволяет ООО «Лунга» использовать собственные разработки. Кроме того в Челнах находится крупнейший в России завод по анодированию продукции (анодирование — защитный декоративный слой на поверхности металлов, — прим. ред.). Размещение производства в автограде позволяет избежать затрат на логистику.



Предприятие открылось 1 июня 2022 года. За первый месяц лета было отгружено более 150 светодиодных комплексов в Керчь. Вложено порядка 36 млн рублей, после вступления в ТОСЭР планируется вложить еще 27 млн до конца этого года.

Фото: realnoevremya.ru

О действующем проекте рассказал генеральный директор ООО «Набережночелнинский трубный завод» Ринат Минхаеров.

Предприятие расширило линейку своей продукции и производит широкий спектр оборудования, занимается импортозамещением. Изначально бизнес-плане по рабочим местам было 249 человек, сейчас — 923. На предприятии полноценно функционируют четыре смены. Работают с «Газпромнефтью», «Лукойлом», «Татнефтью».

Фото: realnoevremya.ru

Генеральный директор ООО «Тандем» Ильгиз Булатов убежден, что правительство Татарстана создало в челнинской ТОСЭР все условия для бизнеса:

— Сразу после того, как станем резидентами ТОСЭР, мы закупаем оборудование, запускаем производство. У нас 200 рабочих мест. У нас проект получается полностью из занятых денег.

Рассчитывается, что покупателями выступят строительные организации. Например, по программе «Наш двор», реализуемой в республике, постоянно востребованы бордюры, брусчатка.

Фото: realnoevremya.ru

Директор ООО «Энергоинновации» Ильнур Мубаракшин рассказал, что проект предприятия предполагает выпуск электрощитового оборудования и производство иных пластиковых изделий. Компания является резидентами ТОСЭР с декабря 2020 года. Присутствие на заседании объяснили тем, что возникла необходимость внесения изменений в действующие соглашение.

— Мы очень довольны, на всех стадиях подачи заявок нам активно помогали, подсказывали и [республиканские] Минэкономики и Минпром, и Минфин.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко