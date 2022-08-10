Заявки всех резидентов для включения в челнинскую ТОСЭР приняли

Все заявки резидентов на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь» приняты, сообщили в АИР Татарстана.

— Все заявки приняты, это все новые резиденты ТОСЭР, — сообщили на заседании комиссии в Казани, проходящей под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Фото: tatarstan.ru

Среди резидентов: ООО «Смартмодуль» (изготовление модульных зданий и конструкций), ООО «Лунга» (производство алюминиевых опор освещения), ООО «Набережночелнинский трубный завод», ООО «Тандем» (производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня) и ООО «Энергоинновации» (выпуск электрощитового оборудования и производство иных пластиковых изделий).



Фото: tatarstan.ru

Сегодня представители производственных предприятий рассказали о разработках и перспективах применения своих проектов в ТОСЭР.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко