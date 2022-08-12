Банк России допустил сценарий роста экономики в 2023 году

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Банк России допустил сценарий, при котором в 2023 году возможен рост отечественной экономики, сказано в материалах регулятора.



— Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения, — оценили в ЦБ.

При развитии такого сценария годовая инфляция должна вернуться на уровень, близкий к целевому (4%), а к концу года при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием в 2024–2025 годах годовая инфляция составит около 4% при ключевой ставке, которая находится в нейтральном диапазоне 5–6% годовых.

Предполагается, что, несмотря на то, что крупнейшие центральные банки повышают учетные ставки, в мировой экономике удастся избежать масштабной рецессии.

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В Минэкономразвития считают, что по итогам 2022 года инфляция может быть ниже 14%. Прогноз Минэкономразвития укладывается в ожидания Банка России — согласно прогнозу ЦБ, рост цен в этом году составит 12—15%.



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Маргарита Головатенко