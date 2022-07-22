Центробанк спрогнозировал снижение годовой инфляции в стране до 12—15%

В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 12—15%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, посвященном ключевой ставке.

Важные факторы для дальнейшей динамики инфляции — динамика обменного курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Центробанк прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5—7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

По данным регулятора, текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. В июне годовая инфляция снизилась до 15,9%. По состоянию на 15 июля, она уменьшилась до 15,5%.

На прошлой неделе Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62%. Основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров за счет дефляции плодоовощной продукции, а также замедление роста цен на другие продукты питания.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина