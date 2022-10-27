Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

Минпромторг России готов исключить Nissan из списка параллельного импорта. Это произойдет, когда в стране будет налажено обслуживание автомобилей данного бренда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

— Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом, — рассказали в ведомстве.

Фото: wikimedia.org/Kazyakuruma

Напомним, бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге сохранит свою работоспособность. Площадка может перейти КАМАЗу, которому предстоит договориться с партнером из КНР.

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро.

В августе Минпромторг также исключил Renault из списка параллельного импорта. Это связано с тем, что АвтоВАЗ обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями.

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Максим Кокунин