Новости спорта

20:17 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в «Зеленом дерби»

19:31, 22.10.2022
«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в «Зеленом дерби»
Фото: скриншот трансляции

Казанский «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы одержали четвертую победу подряд, счет игры — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

В первом периоде счет открыл нападающий уфимцев Степан Санников с передачи Владислава Картаева. За минуту до конца периода счет удвоил Александр Хмелевски с передачи Николая Кулемина.

На седьмой минуте второго периода форвард хозяев Илья Сафонов с передачи Вячеслава Войнова сократил отставание. На 13-й минуте второго периода счет 3:1 сделал Шакир Мухамадуллин с передач Александра Хмелевски и Райана Мерфи.

В третьем периоде вторую шайбу хозяев забросил Вадим Шипачев с передач Дмитрия Кагарлицкого и Станислава Галиева.

Вчера «Ак Барс» в социальных сетях представил домашний комплект формы для матчей в рамках «Зеленого дерби». Домашнюю форму ожидаемо выполнили преимущественно в зеленых цветах с красными вставками.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортХоккей БашкортостанТатарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также