«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в «Зеленом дерби»

Фото: скриншот трансляции

Казанский «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы одержали четвертую победу подряд, счет игры — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

В первом периоде счет открыл нападающий уфимцев Степан Санников с передачи Владислава Картаева. За минуту до конца периода счет удвоил Александр Хмелевски с передачи Николая Кулемина.

На седьмой минуте второго периода форвард хозяев Илья Сафонов с передачи Вячеслава Войнова сократил отставание. На 13-й минуте второго периода счет 3:1 сделал Шакир Мухамадуллин с передач Александра Хмелевски и Райана Мерфи.



В третьем периоде вторую шайбу хозяев забросил Вадим Шипачев с передач Дмитрия Кагарлицкого и Станислава Галиева.



Вчера «Ак Барс» в социальных сетях представил домашний комплект формы для матчей в рамках «Зеленого дерби». Домашнюю форму ожидаемо выполнили преимущественно в зеленых цветах с красными вставками.



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Маргарита Головатенко