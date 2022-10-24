«Ак Барс» уступил «Металлургу»

«Ак Барс» уступил «Металлургу» в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ, игра завершилась поражением казанцев, счет — 1:2 (0:0, 1:0, 1:1).

Первая двадцатиминутка прошла при равной борьбе. Раннее удаление вынудило казанцев начать встречу вторым номером. К первому перерыву на табло оставались нули. Начало второй трети матча прошло под контролем «барсов». По итогам периода «Металлург» чаще бросал в створ (17:11), а атаковал меньше.

На 43-й минуте «Ак Барс» сравнял счет. В середине периода Никита Дыняк бросил в штангу и добил в угол. Тренерский штаб хозяев взял запрос на видеопросмотр. Арбитры установили, что была помеха вратарю, взятие ворот не засчитали. В концовке периода Артем Галимов получил малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Это удаление было определяющим — Никита Коростелев нанес точный бросок в дальний угол, 1:2.

22 октября «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы одержали четвертую победу подряд.

Череда поражений «Ак Барса» обернулась серьезным эмоциональным давлением для команды Олега Знарка, а добытая «кровью и потом» через зубы победа над «Металлургом» забрала слишком много эмоциональных и физических сил, с чем после игры согласился сам наставник казанской команды. На столь значимое «Зеленое дерби», судя по всему, зарядки не хватило. Да и вратари подкачали. Как итог — поражение 2:3. О том, почему вратари не выручают в этом сезоне, Радулов все больше угасает, рассказывает спортивная редакция «Реального времени».

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Маргарита Головатенко