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На выплату универсального пособия в Татарстане в следующем году потратят 18,7 миллиарда рублей

12:28, 25.10.2022 1
На выплату универсального пособия в Татарстане в следующем году потратят 18,7 миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Министерства труда России, на 2023 год на выплаты универсального пособия семьям с детьми и беременным женщинам Татарстана направят 18,7 млрд рублей. Об этом рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

Из озвученной суммы 11,2 миллиарда — средства федерального бюджета. Остальные 7,5 миллиарда выделят из республиканского бюджета.

Планируется, что выплатой охватят около 152 тысяч человек. В это число входят дети до 17 лет и беременные женщины.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, правительство России выступило с инициативой установить универсальное пособие для семей с низкими доходами в конце прошлого месяца. Ввести его предлагается уже с 1 января 2023 года.

Татарстан профинансируют 40% универсального пособия для семей с низкими доходами, остальные 60% направит федеральный бюджет, рассказала заместитель министра финансов республики Гела Герасимова.

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Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыБюджет Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:07
    Татарстан и так всех налогов 87% в федеральный центр отдает, еще и должен содержать школ садиков полицию итд, это же все федеральные структуры, пусть центр содержит все свои организации, иди пусть в Татарстане налоги остается 45% .
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