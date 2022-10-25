На выплату универсального пособия в Татарстане в следующем году потратят 18,7 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Министерства труда России, на 2023 год на выплаты универсального пособия семьям с детьми и беременным женщинам Татарстана направят 18,7 млрд рублей. Об этом рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

Из озвученной суммы 11,2 миллиарда — средства федерального бюджета. Остальные 7,5 миллиарда выделят из республиканского бюджета.

Планируется, что выплатой охватят около 152 тысяч человек. В это число входят дети до 17 лет и беременные женщины.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, правительство России выступило с инициативой установить универсальное пособие для семей с низкими доходами в конце прошлого месяца. Ввести его предлагается уже с 1 января 2023 года.



Татарстан профинансируют 40% универсального пособия для семей с низкими доходами, остальные 60% направит федеральный бюджет, рассказала заместитель министра финансов республики Гела Герасимова.



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Татьяна Демина