Новости экономики

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ПФР по Татарстану: при определении права на универсальное пособие применяется комплексная оценка нуждаемости

10:13, 25.10.2022
ПФР по Татарстану: при определении права на универсальное пособие применяется комплексная оценка нуждаемости
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Универсальное пособие для семей с низкими доходами по своей природе полностью повторяет условия выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

скриншот трансляции

— При определении права на универсальное пособие применяется комплексная адресная оценка нуждаемости, то есть учитывается движимое, недвижимое имущество, доходы от вкладов, отсутствие доходов у заявителя и членов их семьи по объективным причинам, — объяснил он.

скриншот трансляции

Напомним, правительство России выступило с инициативой установить универсальное пособие для семей с низкими доходами в конце прошлого месяца. Ввести его предлагается уже с 1 января 2023 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ЭкономикаФинансы Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Александром Шадриковым, министром экологии и природных ресурсов РТ
Официальные партнеры
Фондовый рынок