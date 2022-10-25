ПФР по Татарстану: при определении права на универсальное пособие применяется комплексная оценка нуждаемости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Универсальное пособие для семей с низкими доходами по своей природе полностью повторяет условия выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

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— При определении права на универсальное пособие применяется комплексная адресная оценка нуждаемости, то есть учитывается движимое, недвижимое имущество, доходы от вкладов, отсутствие доходов у заявителя и членов их семьи по объективным причинам, — объяснил он.

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Напомним, правительство России выступило с инициативой установить универсальное пособие для семей с низкими доходами в конце прошлого месяца. Ввести его предлагается уже с 1 января 2023 года.

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Татьяна Демина