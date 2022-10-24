Дмитрий Полянский: Россия направит в ООН письмо о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой»

Российская сторона направит генсеку Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу письмо о появившейся информации, связанной с риском использования Киевом «грязной бомбы, сообщает RT.

— Мы направим письмо Антониу Гутеррешу по этому вопросу позднее сегодня, — написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

Источники в разных странах, в том числе на Украине, сообщили, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы». Цель провокации — обвинение России в применении оружия массового уничтожения.

Вчера министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким, французским и британским коллегами и обсудил ситуацию на Украине. Позже Великобритания, США и Франция заявили, что не верят в наличие подобного оружия у Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». По его словам, данные о подготовке применения «грязной бомбы» были перепроверены, это не пустое обвинение.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов сегодня заявил, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.

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Маргарита Головатенко