Дмитрий Полянский: Россия направит в ООН письмо о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой»
Российская сторона направит генсеку Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу письмо о появившейся информации, связанной с риском использования Киевом «грязной бомбы, сообщает RT.
— Мы направим письмо Антониу Гутеррешу по этому вопросу позднее сегодня, — написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
Источники в разных странах, в том числе на Украине, сообщили, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы». Цель провокации — обвинение России в применении оружия массового уничтожения.
Вчера министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким, французским и британским коллегами и обсудил ситуацию на Украине. Позже Великобритания, США и Франция заявили, что не верят в наличие подобного оружия у Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». По его словам, данные о подготовке применения «грязной бомбы» были перепроверены, это не пустое обвинение.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов сегодня заявил, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.
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Справка
«Грязная бомба» — один из вариантов радиологического оружия. Основной ущерб бомба приносит не за счет взрыва, а в результате распространения радиоактивного материала. Использование грязной бомбы может привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях.
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